Hapoel Tel Aviv, Baskonia'yı Bulgaristan'da mağlup etti

Euroleague'in 10. haftasında Hapoel Tel Aviv, Bulgaristan'da oynanan maçta Baskonia ile karşılaştı.
Arena Sofia'da oynanan mücadeleyi Hapoel Tel Aviv, 114-89 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Hapoel, Euroleague'deki 8. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Ligde gelecek hafta Hapoel, Empori Armani Milano'ya konuk olacak. Baskonia ise Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
