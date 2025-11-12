Hapoel Tel Aviv, Baskonia'yı Bulgaristan'da mağlup etti

Hapoel Tel Aviv, Euroleague'in 10. haftasında Baskonia'yı 114-89 yendi.

calendar 12 Kasım 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hapoel Tel Aviv, Baskonia'yı Bulgaristan'da mağlup etti
Euroleague'in 10. haftasında Hapoel Tel Aviv, Bulgaristan'da oynanan maçta Baskonia ile karşılaştı.

Arena Sofia'da oynanan mücadeleyi Hapoel Tel Aviv, 114-89 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Hapoel, Euroleague'deki 8. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Ligde gelecek hafta Hapoel, Empori Armani Milano'ya konuk olacak. Baskonia ise Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
