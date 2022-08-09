ABDULLAH AVCI FORMÜLÜ BULDU

DOĞUCAN MESAJINI VERMİŞTİ

SÜPER KUPA MAÇINDA AZ SÜRE ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek sezona mutlu bir başlangıç yapan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in yerine oynayacak isim belli oldu.Slovak yıldızın sakatlanmasından sonra orta saha bölgesi için arayış devam ederken teknik direktör Abdullah Avcı içeriden hamlelerle burayı sağlama almak istiyor.İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Doğucan gerçekten çok iyi çalışıyor" diyen tecrübeli teknik adamın, genç orta saha oyuncusuna bu haftadan itibaren daha fazla süre vermeye başlayacağı öğrenildi. Trabzonspor, ligin 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.22 yaşındaki Doğucan Haspolat, önlibero, merkez orta saha ve sağ bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Hollanda doğumlu futbolcu sağ ayağını iyi kullanıyor. Doğucan Süper Kupa maçında 8 dakika süre almıştı. Doğucan daha önce Kasımpaşa ve Excelsior formalarını giymişti.