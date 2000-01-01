Hamilton: "Kobe'den, lise maçımıza kadar etkilenmemiştim"

Eski Detroit Pistons yıldızı Richard Hamilton, lisede karşı karşıya gelene kadar, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan etkilenmediğini söyledi.



Kobe Bryant ve Rip Hamilton'ın ilişkisi lise günlerine kadar uzanıyordu. O zamanlar Hamilton kendisini ülkenin en iyi lise oyuncusu olarak görüyordu, ama bu, Bryant'a karşı oynayana kadardı.



Hamilton, Bryant ile ilk karşılaşması hakkında bir hikaye paylaştı. Rip, Bryant'ı, onun yaşında kendisi kadar yetenekli başka bir çocuk olduğunu söyleyen koçundan biliyordu. Hamilton buna inanmayı reddetmişti:



"Sadece 10.000 kişilik bir kasabadan çıkan, o bölgenin en iyisi olduğumu düşünüyordum. Bir gün lise koçum, 'Hey, sen iyi olduğunu düşünüyorsun, ama sokağın aşağısında muhtemelen senin kadar yetenekli başka bir çocuk var.' demişti. Ben de 'Eminim öyledir' demiştim."



Maç öncesinde Hamilton, Bryant'ın smaç şovu yaptığını görmüştü. Lakin gördüğü gencin halen kendisi kadar yetenekli olduğuna inanamıştı, ta ki maç başlayana kadar:



"Maç öncesinde, sahanın karşı ucuna bakıp ona baktığımı hatırlıyorum, 360'lar ve değirmenler vurmaya başlamıştı. Ben de 'Belki benden daha iyi sıçrıyordur, ama hava atışı olana kadar hiçbir önemi yok' diyordum. Ama hem galibiyeti almış, hem de benden fazla sayı atmıştı. Basketbol kariyerimde ilk kez birisinin liseme gelip benden fazla sayı attığı gündü."



Kobe ve Hamilton, 2004'te NBA Finalleri'nde de dahil olmak üzere, NBA'de birçok kez karşı karşıya gelmişlerdi.



