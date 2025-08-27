Hamdi Akın'dan Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun "Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." sözlerine yanıt verdi.



Ekol TV'ye konuşan Akın, "Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız." cevabını verdi.





1 ADIM GERİDEN;

NELER SÖYLENMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı, Benfica mücadelesi öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisinin abartılacak bir takım olmadığını söyledi:Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise kendisine yöneltilen sorular üzerine, Benfica maçıyla ilgili yapılan yorumların takımı etkilemeyeceğini ifade etti: