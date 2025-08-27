27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Hamdi Akın'dan Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verdi.

Hamdi Akın'dan Jose Mourinho açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun "Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." sözlerine yanıt verdi.

Ekol TV'ye konuşan Akın, "Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız." cevabını verdi.

1 ADIM GERİDEN;
NELER SÖYLENMİŞTİ?



Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica mücadelesi öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisinin abartılacak bir takım olmadığını söyledi: 


"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise kendisine yöneltilen sorular üzerine, Benfica maçıyla ilgili yapılan yorumların takımı etkilemeyeceğini ifade etti:

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
