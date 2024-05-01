Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham, Lakers'ın bu sezon yaşadığı zorlukların sakatlıklar ve oyuncu performansından kaynaklanan tutarsız kadro diziliminden kaynaklandığını söyledi.



Ham, sezonun son röportajında Lakers'ın 2023-24 sezonunda karşılaştığı zorluklara değindi.



Lakers koçu, önemli oyuncuların sakatlıklar nedeniyle kadroda düzenli bir şekilde yer alamamasının, koçluk ekibinin istikrarlı bir rotasyon oluşturması karşısında büyük bir engel oluşturduğunu açıkladı:



"İstikrarlı ve sağlıklı oyuncularım olmadığı için düzenli bir rotasyona sahip olmamamdan ötürü eleştirilmiş olmak oldukça zordu. Bu durum beni çok sinirlendirdi. Ve bu işin beraberinde getirdiği baskıyı da çok severim. Kaosun ortasında her zaman sakin kalan biri olmuşumdur. Özellikle benim işim hakkında konuşulurken sağduyunun söz konusu olmadığını düşünürsek.



İnsanların, istikrarlı bir kadronuz olmasının tamamen sağlık ve performansa bağlı olduğu kısmını tamamen atlamaları oldukça şaşırtıcı. Bir takıma koçluk yapıyorsanız ve ilk beşinizdeki oyunculardan biri art arda 10 maç boyunca işini yapamıyorsa, elinizden ne gelir?"



Ham herhangi bir isim vermemiş olsa da, 10 maç boyunca sıkıntı çeken ilk beş oyuncusu yorumunun sezon boyunca çalkantılı bir gidişat yaşayan D'Angelo Russell'a işaret ettiği düşünülüyor. Russell'ın istikrarsız performansı kendisini sezon ortasında benche taşımış, ancak daha sonra toparlanarak daha iyi bir performans göstermesine yol açmıştı.



Bu sezon yaşadığı zorluklara rağmen 18.0 sayı ve 6.3 asist rakamlarıyla istatistiksel olarak iyi bir sezon geçiren Russell, Lakers ile kontratında gelecek sezon için bir oyuncu opsiyonuna sahip.





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