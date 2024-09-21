İspanya'nın Leon şehrinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.



Milli sporcu koparmada elde ettiği 143 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, silkme müsabakasında elde ettiği 169 kilo ile gümüş madalya toplamda da 312 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 3 madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcuyu, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.



