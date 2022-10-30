Halkbank, Tokat deplasmanında set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Tokat deplasmanında set vermedi
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30 Ekim 2022 18:51
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
 Salon: Ali Yücel

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Egecan Avcıl, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Onur Kaya)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Serhat Coşkun, Micah Ma'a)

Setler: 18-25, 18-25, 23-25

Süre: 86 dakika (25, 27, 34)

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