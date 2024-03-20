Halil Özer: 'Mert Hakan, hayatının en doğru kararını verdi'

Milliyet yazarı Halil Özer, Trabzon'daki olaylı maç sonrası Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir paylaşımda bulunduç
Özer, X'te yaptığı paylaşımda;
"Mert Hakan Yandaş'ın oturuşu suç, elini cebine atması suç, bakması suç, sevinmesi suç.
Baksanıza Adam koca stadı indirmiş.
Şimdi bir de kavgaya girmedi diyorlar.
Yazayım. Mert Hakan Yandaş, hayatının en doğru kararı verdi, içeri gitti.
Düşünsenize meslektaşı T.M dahil sosyal medyanın bir hafta boyunca Trabzon maçı için hedef gösterdiği adam orada bir anda kum torbası haline gelirdi. Üstelik kavga etse bütün suç ona kalırdı.
Valla Mert Hakan Yandaş'tan hiç beklemediğim bir davranış.
Belki bekleneni yapmadığı için çaresiz elleri cepte formülü çıktı." ifadelerini kullandı.
Özer, X'te yaptığı paylaşımda;
"Mert Hakan Yandaş'ın oturuşu suç, elini cebine atması suç, bakması suç, sevinmesi suç.
Baksanıza Adam koca stadı indirmiş.
Şimdi bir de kavgaya girmedi diyorlar.
Yazayım. Mert Hakan Yandaş, hayatının en doğru kararı verdi, içeri gitti.
Düşünsenize meslektaşı T.M dahil sosyal medyanın bir hafta boyunca Trabzon maçı için hedef gösterdiği adam orada bir anda kum torbası haline gelirdi. Üstelik kavga etse bütün suç ona kalırdı.
Valla Mert Hakan Yandaş'tan hiç beklemediğim bir davranış.
Belki bekleneni yapmadığı için çaresiz elleri cepte formülü çıktı." ifadelerini kullandı.
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