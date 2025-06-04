Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, kariyerindeki ilk NBA Finali öncesi basına konuştu.
Oklahoma City Thunder'a karşı oynanacak serinin açılış maçı öncesi konuşan Haliburton, "Altıncı maç sonrası heyecandan uyuyamadım. Bir yandan sevinç, bir yandan da 'Şimdi neye hazırlanıyoruz?' düşüncesi vardı," dedi.
2011 Finalleri'nin hafızasında kalan ilk seri olduğunu söyleyen Haliburton, o dönem Dallas Mavericks'i zafere taşıyan Rick Carlisle ile bugün birlikte çalışıyor olmasını "tam bir tamamlama hikayesi" olarak tanımladı.
"Rick'i o zamanlar hiç sevmezdim," diyerek espri yapan Haliburton, şimdi onunla o döneme dair sık sık sohbet ettiklerini belirtti.
Finale net bir şekilde "alt sıra takımı" olarak geldiklerini vurgulayan genç yıldız, "Hiçbir yorumcu ya da analizci bizi seçmeyecek. Ama önemli olan bizim soyunma odamızdaki oyuncular ve bu binadaki insanlar. Onlar inanıyor," dedi.
Sezon başındaki kötü gidişatın takıma mücadele gücü kazandırdığını ifade eden Haliburton, "O dönem her yenilgi daha anlamlıydı. Şimdi play-off zamanı. Birini veriyorsan, ikincisini veremezsin," yorumunu yaptı.
Final serisinin, her iki takımın da genç ve paylaşımcı yapıları nedeniyle dikkat çekici olacağını belirten Haliburton, "Bu bir jenerasyon devri değil ama şampiyonluk için savaşan iki genç ve üst düzey takım var," dedi.
Takım arkadaşı Pascal Siakam'ın tecrübesinin soyunma odasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Haliburton, "Onunla çok konuştuk. Duygular yoğun olacak ama esas konuya odaklı kalmalıyız," dedi.
Thunder'ın sahasında çok güçlü olduğunu bildiklerini söyleyen Haliburton, "Bu sezon deplasmanda başarılıydık ama bu şimdiye kadarki en zor atmosfer olacak," dedi.
Final öncesi son mesajı ise netti: "Kimse bizim burada olmamızı beklemiyordu. Ama biz inanıyoruz. Şampiyon olacaksanız, en iyileri yenmeniz gerekir. Ve onlar bu sezonun en iyisiydi."
Oklahoma City Thunder'a karşı oynanacak serinin açılış maçı öncesi konuşan Haliburton, "Altıncı maç sonrası heyecandan uyuyamadım. Bir yandan sevinç, bir yandan da 'Şimdi neye hazırlanıyoruz?' düşüncesi vardı," dedi.
2011 Finalleri'nin hafızasında kalan ilk seri olduğunu söyleyen Haliburton, o dönem Dallas Mavericks'i zafere taşıyan Rick Carlisle ile bugün birlikte çalışıyor olmasını "tam bir tamamlama hikayesi" olarak tanımladı.
"Rick'i o zamanlar hiç sevmezdim," diyerek espri yapan Haliburton, şimdi onunla o döneme dair sık sık sohbet ettiklerini belirtti.
Finale net bir şekilde "alt sıra takımı" olarak geldiklerini vurgulayan genç yıldız, "Hiçbir yorumcu ya da analizci bizi seçmeyecek. Ama önemli olan bizim soyunma odamızdaki oyuncular ve bu binadaki insanlar. Onlar inanıyor," dedi.
Sezon başındaki kötü gidişatın takıma mücadele gücü kazandırdığını ifade eden Haliburton, "O dönem her yenilgi daha anlamlıydı. Şimdi play-off zamanı. Birini veriyorsan, ikincisini veremezsin," yorumunu yaptı.
Final serisinin, her iki takımın da genç ve paylaşımcı yapıları nedeniyle dikkat çekici olacağını belirten Haliburton, "Bu bir jenerasyon devri değil ama şampiyonluk için savaşan iki genç ve üst düzey takım var," dedi.
Takım arkadaşı Pascal Siakam'ın tecrübesinin soyunma odasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Haliburton, "Onunla çok konuştuk. Duygular yoğun olacak ama esas konuya odaklı kalmalıyız," dedi.
Thunder'ın sahasında çok güçlü olduğunu bildiklerini söyleyen Haliburton, "Bu sezon deplasmanda başarılıydık ama bu şimdiye kadarki en zor atmosfer olacak," dedi.
Final öncesi son mesajı ise netti: "Kimse bizim burada olmamızı beklemiyordu. Ama biz inanıyoruz. Şampiyon olacaksanız, en iyileri yenmeniz gerekir. Ve onlar bu sezonun en iyisiydi."
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