Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, kariyerindeki ilk NBA Finali öncesi basına konuştu.Oklahoma City Thunder'a karşı oynanacak serinin açılış maçı öncesi konuşan Haliburton,dedi.2011 Finalleri'nin hafızasında kalan ilk seri olduğunu söyleyen Haliburton, o dönem Dallas Mavericks'i zafere taşıyan Rick Carlisle ile bugün birlikte çalışıyor olmasınıolarak tanımladı.diyerek espri yapan Haliburton, şimdi onunla o döneme dair sık sık sohbet ettiklerini belirtti.Finale net bir şekilde "alt sıra takımı" olarak geldiklerini vurgulayan genç yıldız,dedi.Sezon başındaki kötü gidişatın takıma mücadele gücü kazandırdığını ifade eden Haliburton," yorumunu yaptı.Final serisinin, her iki takımın da genç ve paylaşımcı yapıları nedeniyle dikkat çekici olacağını belirten Haliburton,dedi.Takım arkadaşı Pascal Siakam'ın tecrübesinin soyunma odasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Haliburton,dedi.Thunder'ın sahasında çok güçlü olduğunu bildiklerini söyleyen Haliburton,dedi.Final öncesi son mesajı ise netti: