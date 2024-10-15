Hakim Ziyech, formasına kavuşuyor!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, uzun bir aranın ardından formasına kavuşuyor. Sakatlığını tamamen atlatan Faslı futbolcu, Antalya deplasmanında görev alabilecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech, formasına kavuşuyor!
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15 Ekim 2024 13:07
Galatasaray'da, Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'tan görev bekliyor.

Fas milli takımının Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Ziyech, 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. 31 yaşındaki oyuncu son olarak, Şampiyonlar Ligi play off turunda Young Boys maçında forma giydi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Faslı futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde kadroda olacak.

Hakim Ziyech'in bu mücadeleye 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, milli takımlardan dönen oyuncuların durumuna göre kararını vereceği öğrenildi. Ziyech'in kendisini hazır hissettiği ve maça 11'de başlamak için istekli olduğu gelen haberler arasında.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Hakim Ziyech, toplam 27 resmi maçta görev yaptı. Bu süreçte 8 kez fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, 4 de asist yaptı. Bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 4 kez sahaya çıkan Faslı futbolcu, henüz skor katkısı veremedi.

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