Hakem camiasından Halil Umut Meler'e destek!

Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.







LALE ORTA



Geçtiğimiz sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta ise " İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.





dedi.Geçtiğimiz sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta iseifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundular.Atilla Karaoğlan paylaşımında,ifadelerini kullandı.Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda,