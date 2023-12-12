Hakem camiasından Halil Umut Meler'e destek!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundular.
ATİLLA KARAOĞLAN
Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.
ALİ PALABIYIK
Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.
LALE ORTA
Geçtiğimiz sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta ise "İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.
Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundular.
ATİLLA KARAOĞLAN
Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.
ALİ PALABIYIK
Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.
LALE ORTA
Geçtiğimiz sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta ise "İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.
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