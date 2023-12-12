Hakem camiasından Halil Umut Meler'e destek!

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı meslektaşlarıı Halil Umut Meler için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakem camiasından Halil Umut Meler'e destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 02:59
Son güncelleme 12 Aralık 2023 03:09
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundular.

ATİLLA KARAOĞLAN

Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.



ALİ PALABIYIK

Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.



LALE ORTA

Geçtiğimiz sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta ise "İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery