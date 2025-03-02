Hakan Kutlu: 'Galip gelmeye oldukça yakındık'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.



Aldıkları bir puandan mutlu olmadıklarını belirten Kutlu, "Yukarıya oynayan bir takımız. Boluspor iyi mücadele etti ama maçın genelinde galibiyete yakın olan bizdik. 3 net gol pozisyonumuz var. Birini atsak çok daha rahat olabilirdik. Boluspor'un da kontradan geldikleri, Ataberk'in çıkarttığı net pozisyonu var. Oyuna baktığımız zaman bizim için umut verici. Skor olarak istediğimiz olmadı tabii ki. Yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra maça çıkacağız. Hemen ona hazırlanacağız. Boluspor iyi mücadele etti. Biz de iyi mücadele ettik. Bana göre ligin üstünde bir karşılaşma oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah iki takım da sezon sonunda istediğini alır." ifadelerini kullandı.



Kutlu, maçın hakemi hakkında da şöyle konuştu:



"Hem genç hem geleceği açık bir hakem olarak görüyorum. Daha önce maçlarını da izledim. Bugünkü maçı da 'kötü yönetti' diyemem. Penaltı kararında ve aradaki kararlarda bizi biraz ezdirdi. Ancak vücut dili, maç yönetimi iyiydi. 'Türk futbolu iyi bir hakem kazanıyor' diyebilirim. Tek sıkıntı, vermediği penaltı pozisyonu çok netti. Kameralarda gözükmüyor tabii, stadın kamera sorunları var. Buna rağmen kendisini tebrik ediyorum."



