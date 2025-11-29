Hakan Kutlu: 'Bu konuyu yönetimle konuşacağım'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a ile 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevine devam etmeyeceğini söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, müsabakada bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini belirtti.Galibiyetinden dolayı Serikspor'u tebrik eden Kutlu, şunları kaydetti:Maçlarda tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını dile getiren Kutlu,ifadelerini kullandı.