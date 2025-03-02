Hakan Keleş: '3 puan her şeyden önemliydi ve kazandık'

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş "Bugün bizim için üç puan her şeyden önemliydi ve kazandık." dedi.



Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarına söyledi.



Oyuncularının mücadele açısından inanılmaz şekilde istekli olduğunu belirten Keleş, "Kazanmamız gereken maçlardan bir tanesiydi. Geçen iç saha maçında iki puan kaybetmiştik. İçerideki maçlarımızı yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz doğrultusunda dışarıdan da puan getirmemiz gerekiyor. Bugün maçın başından sonuna kadar oyuncularım konsantreydi, coşkululardı, mücadeleleri ön plana çok çıktı. Onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Keleş, şunları kaydetti:



"Bugün bizim için üç puan her şeyden önemliydi ve kazandık. Eksiklerimiz olmasına rağmen yine de iyi bir oyun vardı. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Daha önce maçı bitirebilirdik. Eksiklerimize gelince, ilerleyen haftalarda çok daha iyi oyunlar olacağını düşünüyorum. Önümüzde şimdi çok önemli bir Urfa maçı var, ona hazırlanacağız."



