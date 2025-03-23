Hakan Çalhanoğlu: 'Zoru başardık'

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçının ardından konuştu.



Hakan Çalhanoğlu, "Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Macaristan deplasmanında hep zorluklar yaşadık. Burada ikinci galibiyetimizi aldık Macaristan'a karşı. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu bizim için. A Ligi'ni hak ettik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her 2-3 günde bir oynamak kolay değil. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir adım attık. Sonuçta bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Ülkemizi mutlu etmeye çalıştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. İyi bir yoldayız. Artık hedefimiz Dünya Kupası. Oraya hazırlanacağız." dedi.



Deneyimli yıldız, genç oyuncular ve takımla ilgili, "Altın jenerasyon diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli, iyi oyuncular. Öğrenecek çok şey var tabii ki, ben de bu yoldan geldim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çalışacağız. Kendimize çok güveniyoruz. Uluslar Ligi'nde böyle devam etmek istiyoruz. Ben de onlara her konuda yardımcı olacağım, onlar benim kanatlarım altında. Merih sakat, takımda kaldı, takımı desteklemeye geldi. Orkun cezalı olmasına rağmen buraya geldi. Bize bu lazım. Karakterli oyuncular var, o da bizde var. Bizim her konuda onlar için buradayız ne olursa olsun. Yusuf'un verdiği performans müthiş, böyle devam etmesi gerekiyor. Taha, Deniz... Bunlara sahip çıkmak lazım. Biz de gereken desteği veriyoruz." sözlerini sarf etti.



Hakan Çalhanoğlu, "Konu ülke olunca işler değişiyor. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum takımda kaldıkları için. Ben her şeyi takip ediyorum, görüyorum. Herkes burada olmayı seviyor. Bu çok önemli. Uğurcan'ı da dinledim. Burada takım konuşulmuyor, bayrak konuşuluyor. Bu önemli bir konu. Biz milli takım için buradayız. Buraya gelmeden önce herkes bunun bilincinde. Biz de dışarıya karşı örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yıldız orta saha, "Macaristan bizi ilk 15-20 dakika sinirlendirmeye çalıştı. Biz hiç onların tuzağına düşmedik. Bu çok önemliydi. Zoru başardık. Şimdi A Ligi'ndeyiz, mutluyuz." sözlerini sarf etti.



Hakan Çalhanoğlu, son olarak taraftara yönelik, "Ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Onların dualarıyla buraya kadar geldik. Bizi desteklemeye devam etsinler, ay-yıldızlı formayı desteklesinler. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." mesajını verdi.



BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA



Hakan Çalhanoğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamda, "Önemli olan ilk 15-20 dakikayı aşmaktı. Sinirli olacaklarını biliyorduk. Oyundan düşmedik. Sabırlı olmaya baktık. Bunu başardık. Golden sonra fark ettik, onların istemediğini. İkinci golü bulunca maç bitti. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 18 yıldır burada yenemiyorduk. Onun mutluluğunu yaşıyorduk. Deplasmandaki maçlar zor olur. Bunu aştığımız için çok mutluyuz." dedi.



Açıklamalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, "Benim bireysel olarak hedeflerim çok büyüktür, hayaller kurarım. Milli Takımın başarısı için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Şu an iyi yoldayız. A Ligi'ne çıktığımız için mutluyuz. Hedef şimdi Dünya Kupası'na katılmak ve orada olmak." sözlerini sarf etti.



Hakan Çalhanoğlu, ayrıca, "Hollanda ve İspanya'yı küçümsememek gerekiyor. İkisi de çok güçlü. Seçebilseydim eğer Hollanda'yı seçerdim. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı iyi oynamıştık. Kim gelirse gelsin, biz ona göre hazırlanacağız." dedi.



