Hakan Çalhanoğlu'nu heyecanlandıran cevap: Icardi!

Galatasaray'daki arkadaşlarıyla görüşen Hakan Çalhanoğlu, gelmek için gemileri yakmış durumda.

calendar 04 Temmuz 2025 11:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'nu heyecanlandıran cevap: Icardi!
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Galatasaray, Inter ile kopma noktasına gelen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai halinde.

Milano temsilcisi ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro ancak Galatasaray'ın teklifi bunun çok daha altında olacak. 

AYRILIK KAÇINILMAZ


İtalyan medyası da Inter'deki kopuş süreçlerinin Hakan'ı etkilediğini ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

GALATASARAYLI OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ

'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a gelmek için fedakarlık yapmaya hazır olan deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı takımdaki arkadaşları ile de sık sık görüşmeler yaptığı öğrenildi.

HEYECANLANDIRAN ICARDI CEVABI

Tüm bu isimler, Hakan'a Icardi ile oynamanın avantajını anlatırken Sane-Yunus-Barış üçlüsünün de hücum katkısıyla büyük rahatlık yaşayacağını iletti. 

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