11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Hakan Çalhanoğlu'ndan 100. Milli maça yakışır performans

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla çıktığı 100. maçta Bulgaristan'a karşı 2 asist, 3 kilit pas ve %84 pas isabetiyle yıldızlaştı.

12 Ekim 2025 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan 100. Milli maça yakışır performans
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Bulgaristan karşısında 100. milli maçına çıkarken etkileyici bir performans sergiledi.
 
Karşılaşmada 2 asist yapan deneyimli oyuncu, takımına önemli katkılar sağladı. Ayrıca 3 kilit pas ile hücuma yön verirken, %84 pas isabet oranıyla oyun kuruculuğunu ortaya koydu. Savunmada da boş durmayan Hakan, 4 sahipsiz top kazanarak takımının top kayıplarını en aza indirmesine yardımcı oldu.
 
Takımın saha içindeki lideri olarak öne çıkan Çalhanoğlu, bu önemli maçta hem hücumda hem savunmada performansıyla adeta yıldızlaştı ve takımının farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.
 
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
