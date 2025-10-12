Hakan Çalhanoğlu'ndan 100. Milli maça yakışır performans

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Bulgaristan karşısında 100. milli maçına çıkarken etkileyici bir performans sergiledi.

Karşılaşmada 2 asist yapan deneyimli oyuncu, takımına önemli katkılar sağladı. Ayrıca 3 kilit pas ile hücuma yön verirken, %84 pas isabet oranıyla oyun kuruculuğunu ortaya koydu. Savunmada da boş durmayan Hakan, 4 sahipsiz top kazanarak takımının top kayıplarını en aza indirmesine yardımcı oldu.

Takımın saha içindeki lideri olarak öne çıkan Çalhanoğlu, bu önemli maçta hem hücumda hem savunmada performansıyla adeta yıldızlaştı ve takımının farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.