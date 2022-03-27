Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da altıncı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki merkez orta saha oyuncuların göz önüne alındığı "en çok gol şansı yaratma" istatistiğinde altıncı sırada yer aldı.



Listenin 1 numarasında 17 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Bernardo Silva yer alırken, 2. sırada 16 şans yaratma ile Lens forması giyen Seko Fofana yer aldı. Listenin devamında 14 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Kevin De Bruyne, yine aynı sayı ile Romalı Henrikh Mkhitaryan, 12 gol şansı yaratma ile de Inter'den takım arkadaşları Nicolo Barella ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yer aldı.



Yaz transfer döneminde katıldığı Inter formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.







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