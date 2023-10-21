Hakan attı, Inter zorlanmadan kazandı!

Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Hakan attı, Inter zorlanmadan kazandı!
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21 Ekim 2023 23:25
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 mağlup etti.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.

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