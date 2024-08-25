Hagi'den Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Gheorghe Hagi, UEFA Süper Kupa'nın yıldönümü için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hagi'den Galatasaray'a mesaj
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25 Ağustos 2024 13:22
Galatasaray'ın UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde büyük pay sahibi olan Gheorghe Hagi'den paylaşım geldi.

Rumen efsane, Süper Kupa'nın yıldönümü olan 25 Ağustos'ta bir paylaşım yaptı. Hagi, paylaşımında, "Kariyerimde en güzel anılardan biri olan bu günün 24. yıldönümü." ifadelerini yazdı.

Hagi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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