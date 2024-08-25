Hagi'den Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde büyük pay sahibi olan Gheorghe Hagi'den paylaşım geldi.
Rumen efsane, Süper Kupa'nın yıldönümü olan 25 Ağustos'ta bir paylaşım yaptı. Hagi, paylaşımında, "Kariyerimde en güzel anılardan biri olan bu günün 24. yıldönümü." ifadelerini yazdı.
Hagi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Rumen efsane, Süper Kupa'nın yıldönümü olan 25 Ağustos'ta bir paylaşım yaptı. Hagi, paylaşımında, "Kariyerimde en güzel anılardan biri olan bu günün 24. yıldönümü." ifadelerini yazdı.
Hagi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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