Haftanın hakemleri: Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç yok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 28. haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Rizespor - Galatasaray maçındaki kararları ile olay yaratan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta Merkez Hakem Kurulu görev vermedi.
Galatasaray Spor Kulübü, Rizespor maçının ardından Yaşar Kemal Uğurlu hakkında yaptığı açıklamada, ""Yaşar Kemal Uğurlu bir hakem değil 'cellat başı'dır..." ifadelerini kullanmıştı.
Haftanın hakemleri;
A.Gücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek
Denizli-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-F.Bahçe: Fırat Aydınus
G.Saray-G.Antep: Alper Ulsoy
Konya-Sivasspor. Halil Umut Meler
Alanya-Trabzon: Atilla Karaoğlan
Kayerispor-G.Birliği: Ümit Öztürk
Malatyaspor-Göztepe. Özgür Yankaya
Antalyaspor-Rizespor: Suat Arslanboğa
Galatasaray Spor Kulübü, Rizespor maçının ardından Yaşar Kemal Uğurlu hakkında yaptığı açıklamada, ""Yaşar Kemal Uğurlu bir hakem değil 'cellat başı'dır..." ifadelerini kullanmıştı.
Haftanın hakemleri;
A.Gücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek
Denizli-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-F.Bahçe: Fırat Aydınus
G.Saray-G.Antep: Alper Ulsoy
Konya-Sivasspor. Halil Umut Meler
Alanya-Trabzon: Atilla Karaoğlan
Kayerispor-G.Birliği: Ümit Öztürk
Malatyaspor-Göztepe. Özgür Yankaya
Antalyaspor-Rizespor: Suat Arslanboğa