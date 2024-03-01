Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 40'a, Sivasspor ise 38'e yükseltti.



Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.



İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



69. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Omeruo ceza yayından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak auta çıktı.



80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.



88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.



Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku (Dk .65 Gökhan Gül), Ben Ouanes (Dk. 77 Rochinha), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Fall), Da Costa



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ (Dk.84 Charisis), Caktas (Dk. 90+4 Camara), Manaj, Menig (Dk. 68 Koita)



Sarı kartlar: Dk. 52 Winck, Dk. 90+1 Rochinha (Kasımpaşa), Dk. 55 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)









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