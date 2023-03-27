Gustavo Henrique için transfer savaşı!

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Gustavo Henrique için Brezilya'da transfer savaşı çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique için transfer savaşı!
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27 Mart 2023 14:39
Brezilya'da transfer dönemi 31 Mart akşamı sona erecek. Transferin bitmesine az bir zaman kala, takımlar takviyeler için vites artırdı. Transferde en fazla adı geçen isimlerden biri de Gustavo Henrique.

Zorunlu opsiyon...

Brezilya basınında yer alan haberlere Sao Paulo ve Gremio, Fenerbahçe'nin stoperine imza attırmak için kıyasıya bir rekabete girişmiş durumda...

Haberde, Sarı-Lacivertliler'in kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu, aksi takdirde sezon sonunda zorunlu olarak Sambacı'nın bonservisini alacağı kaydedildi.

Sao Paulo ve Gremio, Gustavo ile Flamengo'yu ikna etmeye çalışıyor.

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