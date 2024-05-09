Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri start aldı!

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'da başladı. Elemelere 93 ülkeden 517 sporcu katılıyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri start aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2024 13:02
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan organizasyonun ilk gününde grekoromen stil eleme müsabakaları yapılıyor. 93 ülkeden 517 sporcunun katıldığı elemelerin yarı final müsabakaları bu akşam yapılacak açılış töreninden sonra gerçekleştirilecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Serbest stil: Muhammet Karavuş (57 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo)

Grekoromen stil: Selçuk Can (67 kilo), Metehan Başar (97 kilo)

Kadınlar: Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Nesrin Baş (62 kilo)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery