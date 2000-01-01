Gürcistan'dan EURO 2024 için büyük adım!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Türkiye'nin muhtemel rakiplerinden olan Gürcistan ile Lüksemburg karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Gürcistan, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.



Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 63. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.



Lüksemburg'ta Maxime Chanot, karşılaşmanın 56. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek adına C Grubu'nda finale kalmayı başardı. Gürcistan'ın final maçındaki rakibi Kazakistan'ı eleyen Yunanistan olacak.



