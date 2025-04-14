Sabah spor yazarı Gürcan Bigiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;
"HÜCUM PLANI YOKTU"
"Yine öne geçtiği, rahatça bitirebileceği bir maçı, teknik direktörünün ön görüşüz ve inatçı bakış açısına teslim olarak kazanmayı başardı Fenerbahçe. Talisca'yı ön tarafa daha yakın değerlendirirsek, 4-4-2 ile çıktı sahaya. Tehdit etmesi gereken takımın, Maximin'in bire birleri veya Tadic'in ortaları dışında hücum planı yoktu."
"MOURINHO SEYİRCİ GİBİYDİ"
"Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi. Birçok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir."
"DERBİ YENİLGİSİNİN FATURASI"
"En-Nesyri, Oğuz ve Kostic'in kulübede devam etmeleri. Galatasaray kupa yenilgisinin faturası mı diye aklımıza gelmiyor değil."
MOURINHO, EN NESYRI İÇİN NE DEMİŞTİ?
"Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."
Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'de derbi yenilgisinin faturası"
Sabah spor yazar Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Gürcan Bigiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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