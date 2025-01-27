Güntekin Onay: "Solskjaer Beşiktaş gerçeği ile tanıştı"

Güntekin Onay, 1-1 sona eren Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Güntekin Onay: 'Solskjaer Beşiktaş gerçeği ile tanıştı'
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27 Ocak 2025 08:32
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 

Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Güntekin Onay, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. 

"Siyah - beyazlı takım bu yapısıyla ancak kontratak futbolu oynayabilir. Ole Gunnar Solskjaer, dün Beşiktaş oyuncu grubunun gerçeği ile yüzleşti. Deplasmanda gereken savaşçılığı ortaya koyamayan, isyan etmeyen karakterdeki futbolcular sadece kontratak oyununu uygulayabildiklerini de Norveçli teknik direktöre gösterdiler. Direkt oyun Anadolu takımlarına karşı olmaz ve Beşiktaş dün ilk yarıda 0.15 gol beklentisi ile hücum bölgesinde sadece 19 isabetli pas ile oynadı."

SET HÜCUMU VE DURAN TOPLAR

"Antalyaspor ve muadili takımlara karşı topa sahip olarak rakip yarı alanda atak devamlılığı ile oynamak bu şekilde mümkün değil. Ole Gunnar Solskjaer set hücumuna ve duran toplara yönelik gelişme kaydedecek çalışmalar yapmalı. Dün Beşiktaş, 90+5'te bir köşe vuruşu kazandı. Herhalde eskiden kalma bir alışkanlık olacak ki rakip ceza sahasına sadece 5 oyuncu gitti. Kaleci ve korneri kullanan oyuncu hariç geriye 4 kişi kalıyor. 11 kişiyle ceza sahasında savunma yapan rakibe karşı kornerde 5 kişi göndermek neden?"

ÇOK FAZLA SORUN VAR

"Solskjaer'in siyah beyazlı takımda süratle çözmesi gereken çok fazla sorun var. Ancak realite şu ki: Bu futbolcular ile bu hücum hattıyla Beşiktaş, Athletic Bilbao maçında olduğu gibi sadece kontratak oynayabilir."

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