Güney Kıbrıs'ta büyük rezalet!

Fenerbahçe'nin AEK Larnaka ile oynadığı maçta Kıbrıslı Rum taraftarlar, bir dizi tahrik edici olaya imza attı.



Tribünde maçtan önce Kıbrıs'taki Türkler'e haince silahlı saldırılar düzenleyen terör örgütü EOKA'nın, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini simgeleyen bayrakları açıldı. Polis zoruyla bu bayraklar toplatıldı. Ardından tüm tribünlerde Yunanistan bayrakları açıldı.



Maçtan önce ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' veciz sözünü akılları sıra iğneleyen bir pankart açtılar. Tüm kale arkasını kaplayan pankartta 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma' yazıldı.



'KAR MASKELİ 'MİLİTANLAR' SAHADA



Tüm bu rezaletlere eklenen başka bir rezalet daha yaşandı. Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış ve bir militan havasında olan kişiler sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi, sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.



SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI



Maç sırasında ise özellikle Fenerbahçeli futbolcuları taç veya korner gibi duran toplarda hem yabancı maddeler hem de sözlerle tahrik ettiler. Maçın son bölümünde ise Ferdi Kadıoğlu'nun kullanacağı taç atışı sırasında yabancı madde atımı ve ağır hakaretler tavan yaptı. Oyun bu anlarda bir müddet durdu. Daha sonra güvenlik görevlilerinin o bölgeye gitmesiyle taç atışı kullanılabildi.



UEFA GÖZLEMCİSİ NOT ALDI



Maçı takip eden UEFA gözlemcisinin bu olayları not ettiği görülürken, UEFA'nın ne ceza verileceği ise merak konusu oldu.





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