Guardiola'dan FLAŞ Liverpool açıklaması geldi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool Premier Lig'de oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Lige istediği gibi giriş yapamayan City, Liverpool'u konuk edeceği maçta kazanarak yeniden iddiasını yükseltmek istiyor.



"FARKLI BİR SEZON OLACAK"



Guardiola, maç için açıklamasında; "Liverpool ligin favorisi... Pandemi etkisi nedeniyle bu sezon geçtiğimiz sezondan farklı olacak. Ligde üst seviyede olan birçok takım var. Liverpool maçı elbette çok önemli ama ABD Başkanlık Seçimleri gibi düşünün! Tüm oylar sayılmalı. Lig 38 hafta, oynanacak çok maç var." " dedi.



"KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ"



Katalan teknik direktör açıklamalarının devamında; "Sezonun son 5-10 maçında hala şampiyonluk yarışında olarak girmek çok önemli. Umuyorum yarışı biz kazanırız. İlk kez 100 puan topladığımızda belki bu kadarı gereksizdi ama yine de yaptık. Tek yapmamız gereken kendimize odaklanmak." dedi.



Manchester City, 8 Kasım Pazar günü TSİ 19:30'da Liverpool'u konuk edecek. Bu maç öncesi Liverpool 16 puanla zirvede yer alırken, City ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor.



