Guardiola'nın yeni gözdesi Wirtz

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne'nin yerine Florian Wirtz'i düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'nın yeni gözdesi Wirtz
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18 Şubat 2025 18:33
Manchester City, yaz transfer dönemi için gözünü Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'e dikti.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne yerine Alman yıldızı düşünüyor.

Guardiola'nın, Kevin De Bruyne'nin halefi olarak Florian Wirtz'i gördüğü belirtildi.

Bayern Münih ile de adı geçen Wirtz, bu sezon Bayer Leverkusen'de çıktığı 35 maçta 15 gol attı ve 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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