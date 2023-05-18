Guardiola: 'Gergin hissetmiyorum'

Pep Guardiola, Real Madrid'i eleyerek İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline yükseldikleri maç sonrası konuştu.



Başarılı teknik adam maç sonu açıklamasına geçen sezon Real Madrid'e kaybederek yarı finalde elendikleri maçı hatırlatarak başladı ve "Geçen sezon Real Madrid'e kaybettiğimizde bizim için çok acı vericiydi. Bir yıl içinde ne kadar özel bir oyuncu grubumuz olduğunu gösterdik. Maç boyunca herhangi bir gerginlik hissetmedim." diye konuştu.



Finale kalmalarına rağmen önlerindeki kritik maçları hatırlatan Guardiola, "Şampyionlar Ligi finaline yükseldiğinizde bunu kutlamanız gerekir ama ne yazık ki buna vaktimiz yok. Çünkü Pazar günü Premier Lig'i kazanabiliriz. Yarın ailelerimizle birlikte olacağız ve sonra Pazar gününe hazırlanacağız" sözlerini kullandı.



Attığı iki golle maçın kilidini açan ve maçın en iyi oyuncusu seçilen Bernardo Silva için övgü dolu sözler kullanan Guardiola, "Bu tip maçlarda Bernardo Silva her zaman ortaya çıkmayı başardı. Hayatımda gördüğüm en iyi oyunculardan biri" sözlerini sarf etti.



Guardiola finalde karşılaşacakları Inter'le ilgili de kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Bir İtalyan takımıyla final oynamak en iyi hediye değil. Onlar rekabet etmeye daha hazır. Zihinsel olarak hazırlanmamız için zamanımız var." diyerek açıklamalarını tamamladı.



