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Guardiola: "En önemlisi karakter, belki bir oyuncu daha alacağız"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola: 'En önemlisi karakter, belki bir oyuncu daha alacağız'
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28 Temmuz 2018 20:33
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu ve bir oyuncu daha transfer edebileceklerini söyledi.

Transfer yaparken en önem verdiği şeyin karakter olduğunu söyleyen Guardiola, "Oyuncu transferinde en önemli şey, karakter. Ben iyi insanlarla çalışmak isterim. Takım arkadaşlarına, menajerine ve kulübüne saygı duymayan insanlarla çalışmaktan nefret ederim" ifadelerini kullandı.



Piyasada yüksek bonservis bedellerinin talep edildiğini söyleyen deneyimli hoca, "Eğer bir oyuncu transfer edebileceksek, edeceğiz, Yoksa böyle devam ederiz. Transfer yapmak çok maliyetli şu anda. Geçen sezon yaşlı bir takımımız olduğundan çok para harcadık. Belki bir oyuncu daha alacağız" dedi.

Manchester City'nin Juventus'un Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic'in peşinde olduğu kaydediliyor.

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