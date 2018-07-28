Guardiola: 'En önemlisi karakter, belki bir oyuncu daha alacağız'

Menajeri, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu ve bir oyuncu daha transfer edebileceklerini söyledi.Transfer yaparken en önem verdiği şeyin karakter olduğunu söyleyen Guardiola, "" ifadelerini kullandı.Piyasada yüksek bonservis bedellerinin talep edildiğini söyleyen deneyimli hoca, "" dedi.Manchester City'nin Juventus'un Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic'in peşinde olduğu kaydediliyor.