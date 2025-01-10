Guardiola'dan Omar Marmoush açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer listelerinde bulunan Omar Marmoush hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan Omar Marmoush açıklaması
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10 Ocak 2025 16:11
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer listelerinde bulunan Omar Marmoush hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularına cevap vermeyeceğini söyleyen Pep, "Omar Marmoush, başka bir kulübün oyuncusu, konuşmayacağım. Bana bu konu hakkında soru sormayın." ifadelerini kullandı.

80 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Kadrosuna öncelikle Mısırlı hücum oyuncusu Omar Marmoush'u katmak isteyen Manchester City, Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro önerdi. Alman ekibi ise bu teklifi yetersiz bularak 80 milyon euro bonservis talep etti.

MARMOUSH BU SEZON BUNDESLIGA'YI 'KIRDI'

Forvet bölgesinde oynayan 25 yaşındaki Omar Marmoush, 2023 yazında bedelsiz olarak Wolfsburg'tan Frankfurt'a transfer olmuştu. Marmoush, bu sezon oynadığı 24 maçta 18 gol atıp 12 asist yaptı.
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