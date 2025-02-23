Guardiola'dan Haaland yalanlaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jamie Garragher'ın Erling Haaland hakkındaki sözlerini yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Guardiola'dan Haaland yalanlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 17:45
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçında Real Madrid'e 3-1'lik skorla mağlup olan ve toplamda 6-3'lük skorla turnuvadan saf dışı kalan Manchester City'de Erling Haaland polemiği yaşanıyor. 

Maçın ardından konuşan yorumcu Jamie Carragher, Bernabeu'da oynanan rövanş maçında Erling Haaland'ın hiç süre almaması hakkında, "Haaland, Rüdiger'e karşı oynamak istemediği için oynamadı" demişti. 

Bunun üzerine bu iddialarını yalanlayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Jamie Carragher bunu gerçekten söyledi mi? Gerçekten Haaland'ın oynamak istemediğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki bu gerçek değil! Erling oynamak için deliriyordu ama dizinde bir problem vardı." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkan Norveçli yıldız, 27 gol 3 asistlik performans sergiledi.

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery