Guardiola'dan Haaland yalanlaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçında Real Madrid'e 3-1'lik skorla mağlup olan ve toplamda 6-3'lük skorla turnuvadan saf dışı kalan Manchester City'de Erling Haaland polemiği yaşanıyor.



Maçın ardından konuşan yorumcu Jamie Carragher, Bernabeu'da oynanan rövanş maçında Erling Haaland'ın hiç süre almaması hakkında, "Haaland, Rüdiger'e karşı oynamak istemediği için oynamadı" demişti.



Bunun üzerine bu iddialarını yalanlayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Jamie Carragher bunu gerçekten söyledi mi? Gerçekten Haaland'ın oynamak istemediğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki bu gerçek değil! Erling oynamak için deliriyordu ama dizinde bir problem vardı." dedi.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkan Norveçli yıldız, 27 gol 3 asistlik performans sergiledi.