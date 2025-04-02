Grizzlies, Jackson ve Aldama ile uzun vadeli sözleşmelere öncelik verecek

Memphis Grizzlies, ESPN'in haberine göre sezon sonunda Jaren Jackson Jr. ve Santi Aldama ile uzun vadeli sözleşmeler imzalamayı öncelikli hedef olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Grizzlies, Jackson ve Aldama ile uzun vadeli sözleşmelere öncelik verecek
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02 Nisan 2025 12:54
Memphis Grizzlies, ESPN'in haberine göre sezon sonunda Jaren Jackson Jr. ve Santi Aldama ile uzun vadeli sözleşmeler imzalamayı öncelikli hedef olarak belirledi.

Bu sezon 22.4 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 1.3 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları yakalayan Jackson, All-Star seçilerek takım için önemini bir kez daha kanıtladı.

Jackson, sezon sonunda All-NBA takımlarından birine seçilmesi halinde daha yüksek maaş alabileceği bir sözleşmeye hak kazanacak. Alternatif olarak, Grizzlies yönetimi, Jackson'ın mevcut kontratını yeniden yapılandırarak uzun vadeli bir anlaşmaya çevirmeyi de değerlendirebilir.

Aldama da bu sezon 12.7 sayı, 6.6 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla takımda önemli bir rol üstlendi. Sezon sonunda kısıtlı serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Aldama için Grizzlies, gelen teklifleri eşleştirme hakkına sahip olacak.

Her iki oyuncunun da temsilciliğini CAA ajansı yürütüyor. Memphis yönetimi, bu iki isme uzun vadeli yatırım yaparak takımın istikrarını korumayı amaçlıyor.

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