Gran Fondo Başkent 2025, Ankara'da gerçekleştirildi

Gran Fondo Başkent 2025'te kısa parkur erkeklerde Mithat Temizyürek, kısa parkur kadınlarda Aylin Yüce ilk sırada yer aldı. Uzun parkurda erkeklerde Toygar Süner, kadınlarda ise Ayla Parmakçı zafere ulaştı.4'üncüsü düzenlenen Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirildi. 1000'e yakın bisikletçi; uzun ve kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde yarıştı. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde başlayan yarışta, Başkent'in simge bulvarlarında kısa ve uzun parkurda toplamda 147,5 km pedal çevirdi. Teknik inişler, kontrollü tırmanışlar ve geniş düzlüklerden oluşan parkurun özellikle şehir merkezindeki tırmanış bölümü yarışın seyrini belirleyen kritik noktalardan oldu. 'Gran Fondo Başkent 2025'in en renkli anlarından biri de Tulumtaş Mahallesi'nde yaşandı. Ankara'nın simgesi haline gelen Seymenler, bisikletçileri yöresel dansları ve coşkulu karşılamalarıyla selamladı. Katılımcılar, Atakule önünden geçerek İncek, Tulumtaş, Halaçlı ve Koparan güzergahını tamamlayıp yeniden Bilkent'teki bitiş noktasına döndü. Etkinliğe, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve sponsor markaların yöneticileri katılım gösterdi.Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, geçmiş yıllarla oranla organizasyondaki katılımcı sayısının arttığını belirterek, "Dünya başkentleriyle veya başka ülkelerle kıyasladığımızda şehrin içerisinde bisikletin daha yaygın bir ulaşım aracı ve bir kültür olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu organizasyon, Ankara'mızda bu kültürü tetikleyecektir. Bisiklet yollarının çoğalması noktasında zaten devletimizin bir çabası var. Bu tür organizasyonlar bunları da tetikleyecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü olarak, antrenörlerimizle, tesislerimizle. Sadece biz değil, tüm kamu kuruluşları spor testleriyle hazır. Tüm gençlerimizi, ailelerimizi spora, spor yapmaya çağırıyoruz. Tesislerimizde bütün imkanlarımız ücretsiz onlar için" diye konuştu.GRAN FONDO BAŞKENT 2025 KAZANANLAR LİSTESİGran Fondo Başkent 2025'te kısa parkur erkeklerde Mithat Temizyürek, kısa parkur kadınlarda Aylin Yüce ilk sırada yer aldı. Uzun parkurda erkeklerde Toygar Süner, kadınlarda ise Ayla Parmakçı zafere ulaştı.Kısa Parkur Erkekler (56,6 km)1'inci Mithat Temizyürek2'nci Mert Hüner3'üncü Furkan AkdenizKısa Parkur Kadınlar (56,6 km)1'inci Aylin Yüce2'nci Buket Demirci3'üncü Semahat Beyza ErsanUzun Parkur Erkekler (90,9 km)1'inci Toygar Süner2'nci Murat Güç3'üncü Mustafa Alperen AydınlıUzun Parkur Kadınlar (90,9 km)1'inci Ayla Parmakçı2'nci Natalya Valek3'üncü Züleyha DikbaşParalimpik1'inci Rasim Volkan2'nci Ali Kırbaş3'üncü Ahmet DönmezTandem1'inci Orhan Tanrıkulu2'nci İsmail Aldemir3'üncü İrfan Çağlar BayraktarDereceye giren sporculara ödüllerini . Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve sponsor markaların yöneticileri takdim etti.