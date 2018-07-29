Göztepe'de Naldo, Gomez ve Atiba seferi

GÖZTEPE, GILLOISE İLE YENİŞEMEDİ: 1-1

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da yaptığı kampla sürdüren Göztepe bir yandan da takviye çalışmalarına devam ediyor.Son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'e imza attıran sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını hızlandırdı.Bursaspor'dan takviye etmek istediği Brezilyalı defans oyuncusu Titi'yle pürüz yaşayan yönetim alternatif isimlere yöneldi. Göz-Göz daha önce görüşme yaptığı Kasımpaşalı Nijeryalı oyuncu Kenneth Omeruo ve Brezilya'nın Sport Club do Recife takımında top koşturan Ronaldo Alves'i tekrar gündemine alırken, İspanya temsilcisi Espanyol'un savunmacısı Naldo'yu da listesine ekledi.Başkan Mehmet Sepil'in Naldo'nun şartlarını araştırdığı ve en kısa zamanda Espanyol yetkilileriyle masaya oturmak istediği öğrenildi. Futbola ülkesi Brezilya'nın Ponte Preta takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Uniao Sao Joao, Cruzeiro ve Gremio'da görev yaptıktan sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. İspanya'da Granada ve Getafe formalarını giyen Sambacı, İtalya'da Bologna ve Unidese, Portekiz'de Sporting Lizbon ile Rusya'da Krasnodar'da oynadı. Stoper'in yanı sıra santrfor ve orta saha alacak Göztepe, dünyaca ünlü yıldız Mario Gomez ve son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson'la görüşmelerine devam ediyor.Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Göztepe, Hollanda'da oynadığı üçüncü hazırlık maçında Union Saint Gilloise ile 1-1 berabere kaldı. Sahaya Beto, Traore, Wallace Reis, Grillo, Gassama, Doğanay, Alpaslan, Ngando, Berkan , Yalçın, Deniz Kadah on biriyle çıkan İzmir temsilcisi 12. dakikada Doğanay ile öne geçse de 2 dakika sonra Tabekou'nun golüne engel olamadı.Göztepe'nin Galatasaray'dan transferi Yasin Öztekin 76. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Teknik direktör Bayram Bektaş skorların önemli olmadığını vurgularken, "Kafamızdaki sistem yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Sezona kadar hazır olacağız, kampımız oldukça verimli geçiyor" dedi.