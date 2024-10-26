Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde bu sezon iddialı kadrolarıyla oynadıkları ilk 4 maçı da kazanıp zirveyi paylaşan İzmir temsilcileri Papara Göztepe ile İnfo Yatırım Karşıyaka, yarın evlerinde 5'te 5 için sahaya çıkacak.
Göztepe, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Yeşilyurt'u ağırlayacak. Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Vakıfbank maçında sakatlanan Şevval Acıbal'ın ameliyat olacağı açıklanmıştı.
Göztepe, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Yeşilyurt'u ağırlayacak. Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Vakıfbank maçında sakatlanan Şevval Acıbal'ın ameliyat olacağı açıklanmıştı.