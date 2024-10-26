Göztepe ve Karşıyaka voleybolda 5'te 5 istiyor

İzmir'in başarılı kadın voleybol takımları Göztepe ve Karşıyaka, yarın oynayacakları maçlarda serilerini 5'te 5 yapmak için sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe ve Karşıyaka voleybolda 5'te 5 istiyor
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26 Ekim 2024 15:09
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde bu sezon iddialı kadrolarıyla oynadıkları ilk 4 maçı da kazanıp zirveyi paylaşan İzmir temsilcileri Papara Göztepe ile İnfo Yatırım Karşıyaka, yarın evlerinde 5'te 5 için sahaya çıkacak.

Göztepe, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Yeşilyurt'u ağırlayacak. Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Vakıfbank maçında sakatlanan Şevval Acıbal'ın ameliyat olacağı açıklanmıştı.
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