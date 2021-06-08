Göztepe, Sammy Ameobi'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonuna girmeye hazırlanan Göztepe, transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren sol kanat Zlatko Tripic'in alternatifini Ada'da buldu. Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu üzerine Championship ekibi Nottingham Forest'ta top koşturan Sammy Ameobi'yi gündemine aldı.



Kulübü ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun bonservis engelinin olmaması yönetimin transfer politikası ile de uyuşuyor. Karaman'ın uzun süredir Ameobi'yi takip ettiği ve transferin gerçekleşmesi için yönetime talepte bulunduğu ifade edildi. Piyasa değeri 2 milyon 200 bin Euro olan Nijerya uyruklu Ameobi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Göz-Göz, uygun bir bedelle transferi sonlandırmayı hedefliyor.



AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Göztepe kulübünde bu transferle Sportif Direktör Erk Toros'un ilgilendiği öğrenilirken, futbolcuya İngiltere ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler olduğu öğrenildi. Yönetim, Trabzon'dan sağ bek Kamil Ahmet ve Fousseni Diabate, Alanya'dan orta saha Hasan Hüseyin ile de ilgileniyor.



İNGİLTERE'DEN HİÇ AYRILMADI

Newcastle altyapısında yetişen Sammy Ameobi, kariyeri boyunca İngiltere dışına hiç çıkmadı. Newcastle United ekibinde profesyonel olduktan sonra Middlesbrough, Cardiff ve Bolton'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat son iki sezondur Nottingham Forest'te forma giyiyordu.



