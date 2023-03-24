Göztepe, İstanbul deplasmanında

Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, İstanbul deplasmanında
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24 Mart 2023 13:42
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı İsmail Köybaşı ile Ümit Milli Takım'da bulunan Uğur Kaan Yıldız yarın forma giyemeyecek.

Geçen haftayı maç yapmadan geçen, 35 puanla 11. sırada bulunan Göztepe, haftaya play-off barajında yer alan 7. sıradaki Bodrumspor'un 6 puan gerisinde girdi.

Ligin ilk yarısında Tuzlaspor, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti.

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