Göztepe, Gürsel Aksel'i kale haline getirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.



Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde;



2-2 Fenerbahçe

2-0 Bodrum FK

3-0 Kayserispor

3-2 Sivasspor

2-1 Trabzonspor

2-0 Konyaspor

3-1 Adana Demirspor

3-0 Rizespor

5-0 Kasımpaşa

1-0 Antalyaspor



Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.



Puanını 34'e yükselten Göztepe gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.



21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada orta sahadan aldığı topu hızla süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.



3. dakikada hakem Çağdaş Altay'ın telsiz ve kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle maç yaklaşık 2 dakika durdu.



8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0



27. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Juan'ın ara pasında Matsuki'nin şutunu kaleci Kenan Piric, güçlükle dışarı çeldi.



35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti.



45. dakikada Göztepe savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Gaich, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Lis'in üzerine vurdu.



60. dakikada Tijanic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda top, kaleci Kenan Piric de kaldı.



68. dakikada Djenepo'un sol kanattan ortasında takım arkadaşına çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.



72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter'in vuruşunda defanstan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı attı.



90+4. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Lis'de kaldı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan



Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis (Dk.89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk.84 Ahmet Ildız), Mutsuki (Dk.68 Victor Hugo), Juan (Dk.89 Ogün Bayrak),



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri (Dk.58 Djenepo), Kuluzinski, Samudio, Larsson (Dk.86 Townsend), Van de Streek (Dk.86 Petrusenko), Gaich (Dk.73 Mert Yılmaz),



Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural, Dk.49 Emrecan Uzunhan (Onvo Antalyaspor)







