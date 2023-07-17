Göztepe'de yabancı oyuncu seferberliği

İzmir ekiplerinden Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9'a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların başta Kvasina olmak üzere Loue ve Tijanic'i göndereceği ifade edildi.
Konyaspor'dan golcü Mame Diouf'la da prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün Kvasina, Loue ve Tjanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa zamanda bu oyuncularla yolları ayıracağı kaydedildi. Tijanic'e Suudi Arabistan'dan teklifler gelirken, Loue ve Kvasina'yı da Avusturya ve İsveç'ten takımların istediği bildirildi.
Konyaspor'dan golcü Mame Diouf'la da prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün Kvasina, Loue ve Tjanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa zamanda bu oyuncularla yolları ayıracağı kaydedildi. Tijanic'e Suudi Arabistan'dan teklifler gelirken, Loue ve Kvasina'yı da Avusturya ve İsveç'ten takımların istediği bildirildi.