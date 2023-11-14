Göztepe'de Kokovic'e güvenoyu

1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK yenilgileriyle ikinci sıradan altıncı basamağa gerileyen Göztepe'de taraftarlar teknik direktör Radomir Kokovic'in istifasını isterken yönetim ise Hırvat teknik adama kanat gerdi.Sarı-kırmızılılarda hemşehrisi Kokovic'i geçen sezon kulübe getiren isim olan Hırvat sportif direktör Ivan Mance ve başkan Rasmus Ankersen'in teknik heyette değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kocaelispor randevusuna kadar çıktığı art arda 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yalnız 1 gol gören ancak son 2 haftada yıkılan Göz-Göz, sezona verilen milli arada yeniden toparlanmanın planlarını yapıyor.Göztepe'nin sezon başında yıldız transfer olarak kadrosuna dahil ettiği tecrübeli golcü Mame Diouf, Erzurumspor deplasmanında ilk kez yedek kulübesini mesken tuttu. Sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar her maça ilk 11'de başlamasına rağmen 11 maçta yalnız 2 gol atabilen, 36 yaşındaki Senegalli yıldız, formasını Kubilay'a kaptırdı.Göztepe'de ilk kez yedek kalan Diouf, 85'inci dakikada oyuna girebildi. Göz-Göz'de 20 yaşındaki Taha Altıkardeş'in Ümit Milli Takım'a seçilmesinin ardından Alanyaspor'dan kiralanıp yine defansta görev yapan aynı yaştaki Ümit Akdağ da Romanya Ümit Milli Takımı'na davet edildi.