Göztepe'de kaptan Yasin dönüyor

Göztepe'de sakatlığı bulunan Yasin Öztekin, milli aradan sonra takımdaki yerini alabilecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de kaptan Yasin dönüyor
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19 Mart 2023 15:29
Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı BAY takım olarak geçiren Göztepe'de ara sakatlara yaradı.

Haftalardır takımdan uzak kalan kanat oyuncusu kaptan Yasin Öztekin'in iyileştiği bildirildi. Bu hafta içinde takımla idmanlara başlayacak olan Yasin'in Tuzlaspor deplasmanından formasına kavuşacağı kaydedildi.

Yasin'le birlikte tedavisi süren orta saha Tuğbey'in de hazır duruma geleceği ve genç oyuncunun da görev verilmesi durumunda Tuzlaspor müsabakasında oynayabileceği vurgulandı.

Bu sezon Göztepe'de 22 lig maçına çıkan 36 yaşındaki Yasin 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

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