Göztepe - Beşiktaş: İlk yarı için ne dediler?

Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını yorumcular değerlendirdi.



FEYYAZ UÇAR



"Beşiktaş için öncelikli hedef, 9 kişi maçı bitirmek. 2 kişi eksik oynamak hiç kolay değil. Bundan sonra Göztepe atak yapacak, Beşiktaş savunacak."



ÖNDER ÖZEN



"Rosier'in gördüğü kırmızı kart çok ilginç. Rosier'in oynadığı maçların son 20 dakikasını birlikte izlesek biriyle, 'Ne yapıyor bu çocuk?' der. İkinci sarı kart bana biraz ağır geldi. Josef'in kırmızı kartı doğru, şanssızlık oldu ama doğru. İki takım da istekli, belli bir tempo da oldu. "



METİN TEKİN



"Senaryo çok enteresan. Beşiktaş, 10 kişi kaldı, 2-0'ı yakaladı. Sonra 9 kişi kaldı. İlk 45 dakika çok farklı oldu, bizi çok enteresan bir 45 dakika daha bekliyor."





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