Gomis'in Galatasaray tarihine geçmesine 3 gol kaldı .

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta 3 kez fileleri sarsan Gomis tarihi bir sezon geçiriyor.Fransız golcü Sarı- Kırmızılı forma altında ligde en çok gol atan yabancı golcüler arasında Baros'u da yakaladı. Çek yıldız 2008- 2009'da 31 maçta 20 gol atmıştı. Bafetimbi Gomis ise 22 maçta 20 gol kaydetti.Galatasaray'da en çok gol atan yabancılar sıralamasında Jardel ilk sırada yer alıyor. Brezilyalı star 2000-2001'de oynadığı 24 karşılaşmada fileleri 22 kez sarsarak en çok gol atan yabancı durumunda.Ligde şu ana kadar 22 gol atan Gomis 2 gol daha atarsa Jardel'i yakalayacak. Fransız futbolcu 3 veya daha fazla gol attığı takdirde de Brezilyalı futbolcuyu geride bırakmış olacak. Gomis için rekora 3 gol kaldı.Galatasaray'da Jardel, Gomis ve Baros'un ardından Hocic 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle 4. sırada bulunuyor..