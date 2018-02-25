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Gomis'in Galatasaray tarihine geçmesine 3 gol kaldı .

Gomis, Bursa'ya attığı 3 golle Baros'u yakaladı. Böylece G.Saray formasıyla bir sezonda ligde en çok gol atan 2. yabancı oldu. .. Fransız yıldız 3 gol daha atarsa Jardel'i geçecek.

Kaynak: Takvim
Gomis'in Galatasaray tarihine geçmesine 3 gol kaldı .
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25 Şubat 2018 11:50
Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta 3 kez fileleri sarsan Gomis tarihi bir sezon geçiriyor.

Fransız golcü Sarı- Kırmızılı forma altında ligde en çok gol atan yabancı golcüler arasında Baros'u da yakaladı. Çek yıldız 2008- 2009'da 31 maçta 20 gol atmıştı. Bafetimbi Gomis ise 22 maçta 20 gol kaydetti.

Jardel ilk sırada yer alıyor

Galatasaray'da en çok gol atan yabancılar sıralamasında Jardel ilk sırada yer alıyor. Brezilyalı star 2000-2001'de oynadığı 24 karşılaşmada fileleri 22 kez sarsarak en çok gol atan yabancı durumunda.

Yeni rekora 3 gol kaldı

Ligde şu ana kadar 22 gol atan Gomis 2 gol daha atarsa Jardel'i yakalayacak. Fransız futbolcu 3 veya daha fazla gol attığı takdirde de Brezilyalı futbolcuyu geride bırakmış olacak. Gomis için rekora 3 gol kaldı.

Klasmanda Hocic 4. sırada

Galatasaray'da Jardel, Gomis ve Baros'un ardından Hocic 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle 4. sırada bulunuyor..



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