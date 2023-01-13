Gomis'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta sarı-kırmızılıların son golünü atan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.



Golleri hakkında ve şampiyonlukla ilgili konuşan Fransız yıldız "Aslantepe, Aslan'ın evi. Burada çok gol attım. Burada gol atmak önemli. Evimizde alacağımız tüm puanlar önemli. Bu 3 puanla bize şampiyonluk yolunda çok yardımcı olacak." dedi.



Bu sene iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Gomis "İyi bir hava yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni, yeni yöneticilerimiz. Dursun Bey, Erden Bey, Cenk Bey, Okan Hoca ve ekibinin bunu nedeni. Erden Bey güzel atmosfer yarattı. Şimdi kardeş gibiyiz. Bunlar şampiyonluk yolunda çok önemli şeyler." ifadelerini kullandı.





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