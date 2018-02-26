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Gomis Avrupa'da devlerle yarışıyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis, attığı gollerle Avrupa'nın önemli isimleri ile yarışıyor.

Gomis Avrupa'da devlerle yarışıyor
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26 Şubat 2018 09:47
Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta hattrick yapan Bafetimbi Gomis 20 gole ulaşırken sadece Süper Lig'de değil, tüm dünya liglerinde varlığı hissettirdi.

Türkiye'de Burak Yılmaz'ı 2 golle geçerek krallık yarışında avantaj yakalayan yıldız oyuncu, tüm dünya ligleri göz önüne alındığında ise bol sıfırlı rakiplerini geride bırakarak en fazla gol atan ikinci Fransız oyuncu oldu. Gomis'i sadece 1 golle, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaka takımında forma giyen Taulemesse geçti.

AVRUPA'DA İLK 5'TE
Gomis, Avrupa'nın 10 büyük ligi göz önüne alındığında da ilk 5'e adını yazdırmayı başardı. 20 golle dünyaca ünlü isimler Messi ve Neymar ile 5. sırayı paylaşıyor.

SERVİS DE YAPIYOR
Galatasaray'ı golleriyle tek başına sırtlayan Gomis, arkadaşlarını da golle buluşturmayı ihmal etmiyor. Başarılı futbolu, bu sayede Avrupa'nın 10 büyük liginde attığı gol ve yaptığı asistlerle en fazla gole katkı yapan oyuncular sıralamasında da 6. Sırada kendisine yer buldu

MARSİLYA YANIYOR
Gomis, Galatasaray formasıyla 22 maçta 20 gole ulaşırken kendisini beğenmeyen Marsilya'nın 3 golcüsü Njie, Mitroglou ve Germain, Fransa Ligi'nde toplam 15 gol atabildi. Germain ve Njie 6'şar gol atarken, 15 milyon euro'ya Benfica'dan alınan Mitroglou ise sadece 3 golde kaldı.




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