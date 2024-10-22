Gol yemeden namağlup ligi bitiren takım şampiyon olamadı

İsveç Kadınlar 4. Ligi takımı Angelholms FF, hiç gol yemeden namağlup bitirdiği sezonu 1 puan farkla ikinci sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gol yemeden namağlup ligi bitiren takım şampiyon olamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2024 00:15
Son güncelleme 22 Ekim 2024 00:22
İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF'nin namağlup ve hiç gol yemeden ligi bitirmiş olmasına rağmen şampiyon olamayışı dikkatlerden kaçmadı.

Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Tüm yıl boyunca kalesinde hiç gol görmeyen takım şampiyonun 1 puan gerisinde ligi tamamladı.
 
Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery