Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Turgut Doman'ın görev yaptığı maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Samsunspor oldu. Maçta tüm goller ikinci yarıda geldi.



İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ



Karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Samsunspor'da oyuna sonradan giren Tanque, maçın seyrini değiştirdi.



TANQUE 3 GOL ATTI



Ahmet Sagat'ın yerine 58. dakikada oyuna giren Douglas Tanque, 63, 76 ve 90+3. dakikalarda takımına 3 puanı getiren golleri attı.



Sakaryaspor'un ilk golünü ise Kabongo Kassongo 80. dakikada kaydetti. Demokratik Kongolu futbolcu Kasongo, son 3 maçta da öne çıktı ve ligdeki 5. golüne imza attı. 90. dakikada ise Alim Öztürk topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-2 oldu. Perdeyi kapatan golü ise maçın kahramanı Tanque söyledi ve 90+3. dakikada takımına galibiyeti kazandırdı: 3-2!



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Bu sonucun ardından Samsunspor 9 puana ulaşırken, Sakaryaspor ise 9 puanda kaldı. Milli maçlar sebebiyle liglere verilecek aradan sonra Sakaryaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Samsunspor da Bandırmaspor'a konuk olacak.





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